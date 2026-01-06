«Трамп поставил перед нами задачу». Уиткофф заявил о большом прогрессе на переговорах по Украине

Американская делегация во главе со спецпосланником Стивом Уиткоффом провела в Париже переговоры с украинской стороной и «коалицией желающих» по мирному плану Дональда Трампа. Об этом Уиткофф сообщил в своем аккаунте в социальной сети X .

Американская сторона выразила удовлетворение совместным подходом и партнерством между участниками.

«Мы достигли значительного прогресса по нескольким критически важным направлениям работы, включая нашу двустороннюю структуру гарантий безопасности и план процветания», — написал спецпосланник.

Он добавил, что коалиция также опубликовала заявление с изложением своего подхода к гарантиям безопасности. По словам Уиткоффа, прочные гарантии безопасности и твердые обязательства по процветанию необходимы для прочного мира на Украине.

Кроме того, Уиткофф заявил, что США надеются на компромисс по территориальному вопросу украинского конфликта. По его словам, обсуждения на эту тему продолжатся.

«Надеюсь, мы сможем прийти к определенному компромиссу по этому вопросу», — заявил Уиткофф после встречи в Париже.

Отдельно он отметил, что американские переговорщики готовы сделать все возможное, чтобы достичь мира на Украине.