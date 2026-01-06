Кушнер заявил, что практически все гарантии для Украины согласовали

Практически все вопросы по гарантиям безопасности для Украины согласованы Западом и Киевом, однако это не гарантирует достижения мира. Об этом заявил член делегации США, предприниматель Джаред Кушнер по итогам встречи так называемой «коалиции желающих».

«Это вовсе не гарантирует, что мы достигнем мира, но без достигнутого сегодня прогресса мир был бы просто невозможен», — резюмировал Кушнер.

Он добавил, что Украина должна быть уверена в своей безопасности для заключения окончательного соглашения.

По его словам, гарантии были разработаны за последний месяц в ходе консультаций с украинцами и европейцами.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о планах Лондона и Парижа создать военные базы на территории Украины после прекращения огня.