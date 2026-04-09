Трамп поставил ЕС ультиматум для открытия Ормузского пролива

Входящие в НАТО европейские страны должны взять на себя конкретные обязательства для обеспечения прохода судов через Ормузский пролив. Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники среди чиновников из стран Евросоюза, такой ультиматум президента США Дональда Трампа привез генеральный секретарь альянса Марк Рютте.

Собеседники агентства уточнили, что американский лидер поставил жесткий дедлайн в несколько дней. Один из дипломатов заявил, что раздражение США отсутствием помощи со стороны европейцев в ходе военной операции против Ирана вполне объяснимо. Но Вашингтон даже не запрашивал консультаций ни до, ни после окончания боевых действий.

«НАТО как организация не выступит в войне против Ирана, но союзники хотят быть полезными в поиске долгосрочных решений по Ормузскому проливу, пока идут переговоры», — добавил источник.

Еще один собеседник агентства заметил, что страны Евросоюза готовы принять дополнительные меры для обеспечения безопасности пролива, потому что в этом заинтересованы все.

«В конечном счете проблема заключается не в том, чтобы угодить США, а в том, чтобы создать правильные условия», — пояснил он.

Передачу Рютте европейским политикам требования Трампа косвенно подтвердила пресс-секретарь НАТО Эллисон Харт.

«Генеральный секретарь поддерживает контакты с союзниками по поводу своих обсуждений в Вашингтоне», — заявила она.

Президент США не стал скрывать своего разочарования поведением некоторых европейских союзников, отказавшихся помочь с разблокировкой Ормузского пролива. С таким заявлением после переговоров в Белом доме выступил генеральный секретарь Марк Рютте. Он подчеркнул, что речь идет об отдельных странах, потому что большинство членов альянса выполнили свои обязательства.