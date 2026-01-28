Трамп послал к Ирану «еще одну прекрасную армаду кораблей»

К Ирану отправилась еще одна армада кораблей США. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп во время выступления перед жителями Айовы.

«Кстати, прямо сейчас к Ирану прекрасно направляется еще одна прекрасная армада, так что посмотрим. Я надеюсь, что они пойдут на сделку», — процитировало Трампа РИА «Новости».

В начале недели глава Белого дома отметил, что обстановка вокруг Ирана до сих пор нестабильная. Он не стал раскрывать план действий в отношении Исламской Республики. По данным издания Axios, президент допустил возможность военного удара по Ирану, хотя массовые протесты в этом государстве «в основном подавлены».

До этого Центральное командование ВС США сообщило о прибытии авианосца Abraham Lincoln в свою зону ответственности в Индийском океане. Корабль способен подготовиться к нанесению ударов по Ирану за один-два дня.

Ранее научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов заявил, что Америка ударит по Ирану, если в Исламской Республике опять начнутся протесты. В ином случае США ограничатся экономическими мерами.