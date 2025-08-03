Трамп послал к черту лидера демократов в сенате

Лидер Демократической партии в сенате Чак Шумер потребовал более миллиарда долларов за утверждение предложенных республиканцами кандидатур некоторых высших чиновников. Об этом в социальной сети Truth Social заявил президент США Дональд Трамп.

Глава государства расценил такое требование как политический шантаж.

«Это беспрецедентное и возмутительное требование, если Республиканская партия примет его, это будет позором. Передайте Шумеру, находящемуся под давлением со стороны своей же партии, в том числе радикальных левых сумасшедших, чтобы шел к черту», — написал Трамп.

Издание The Hill уточнило, сенаторы и Белый дом не договорились о вакантных должностях в исполнительной власти, например, до сих пор не назначили посла США в ЕС.

Ранее стало известно, что демократы нашли лазейку для рассекречивания дела Джеффри Эпштейна, в котором может фигурировать имя Трампа.