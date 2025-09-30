Трамп пошутил о ковиде после чиха главы Минздрава США

Трамп пошутил о коронавирусе, услышав, как Кеннеди-младший чихнул в Белом доме

Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме в шутку заметил, что рискует подхватить коронавирус, после того как министр здравоохранения и социальных служб Роберт Кеннеди — младший громко чихнул прямо за его спиной. Об этом сообщил ТАСС .

«Надеюсь, я только что не подхватил ковид», — сказал глава Белого дома.

Американский лидер, представляя новые меры администрации по снижению цен на лекарства, сначала пожелал коллеге здоровья, а затем с улыбкой добавил, что надеется не заразиться коронавирусом. После этого он обратился к находившемуся рядом главе компании Pfizer Альберту Бурла, заметив, что ему «нужен Paxlovid прямо сейчас».

Затем Трамп продолжил общение с прессой.

