Трамп посетит Саудовскую Аравию в мае

Президент США Дональд Трамп планирует поехать в мае в Саудовскую Аравию. Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, ее слова передало РИА «Новости» .

«Президент отправится в Саудовскую Аравию в мае. Что касается конкретных дат и деталей [поездки], то мы сообщим о них, как только сможем», — заявила представитель администрации.

Относительно условий поездки Левитт сообщила, что Трамп дал ясно понять, что хотел бы увидеть прекращение огня на Украине. Команда президента продолжает работать над этим, добавила пресс-секретарь.

Ранее Трамп пригрозил ввести вторичные пошлины на российскую нефть, если сделка о прекращении боевых действий сорвется. Новые ограничения коснутся и покупателей российской нефти, которым запретят вести бизнес с американскими компаниями.