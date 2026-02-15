Обама сделал неожиданное признание об инопланетянах

Экс-президент США Барак Обама в эфире подкаста No Lie с блогером Брайаном Тайлером Коэном сделал резонансное заявление об НЛО и пришельцах. Он признался, что верит в существование неземных цивилизаций.

«Они настоящие, но я их не видел», — сказал бывший американский лидер.

Обама добавил, что это был один из первых вопросов, которые он задал, став главой Белого дома. Экс-президент опроверг, что в Зоне 51, в Неваде, военные США проводят эксперименты над инопланетянами.

«Никаких секретных подземных комплексов там нет. В противном случае нам пришлось бы поверить в существование беспрецедентного заговора, детали которого умудрились скрыть даже от главы государства», — подытожил Обама.

В январе миллиардер Илон Маск назвал себя инопланетянином. Он сделал это шуточное заявление на Всемирном экономическом форуме в Давосе.