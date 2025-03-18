Путин и Трамп обсудили улучшение взаимоотношений между Россией и США

Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп в ходе переговоров отметили значительный потенциал для развития двустороннего сотрудничества. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в официальном аккаунте на Х .

По версии Вашингтона, стороны в беседе пришли к выводу, что укрепление связей между странами может привести к положительным изменениям в различных сферах.

Главы государств согласились также с тем, что будущее с улучшением двусторонних отношений между Соединенными Штатами и России имеет огромный потенциал.

Лидеры в том же разговоре договорились, что движение к урегулированию украинского кризиса начнется с прекращения огня по объектам энергетики и инфраструктуры.

Затем последуют технические переговоры по реализации завершения конфликта, они, по данным Белого дома, в скором времени начнутся на Ближнем Востоке.

Кроме того, Владимир Путин и Трамп обсудили Ближний Восток «как регион потенциального сотрудничества для предотвращения будущих конфликтов». Стороны говорили и о необходимости остановить распространение стратегических вооружений.