Американский президент Дональд Трамп поручил Пентагону подготовиться к сдерживанию усиливающегося сближения России и Китая. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил глава Минобороны США Пит Хегсет.

По его словам, «слабость предыдущей администрации» привела к такому результату. В связи с этим, отметил Хегсет, глава Белого дома поручил «перестроить армию и восстановить воинский духе».

Министр обороны подчеркнул, что США не стремятся к конфликту, однако готовность к нему «гарантирует безопасность американских граждан». Он добавил, что страна сохранит военные возможности «в космосе, в небе, на море и под водой», упомянув в том числе систему «Золотой купол».

Хегсет также отметил, что вместе с военным сдерживанием США будут использовать дипломатию: по его словам, у Дональда Трампа «прекрасные отношения с председателем Си Цзиньпином», и президент рассчитывает задействовать их для поиска возможностей сотрудничества.

Ранее глава Белого дома попросил председателя КНР передать привет его российскому коллеге Владимиру Путину и главе КНДР Ким Чен Ыну. Он попросил сделать это во время участия в «заговоре против США».