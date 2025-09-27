Трамп поручил направить войска для защиты Портленда от движения «Антифа»
Президент США Дональд Трамп поручил главе Пентагона Питу Хегсету предоставить войска для защиты Портленда (штат Орегон) от внутреннего терроризма. Об этом американский лидер сообщил в соцсети Truth Social.
«По просьбе министра внутренней безопасности Кристи Ноэм я поручил военному министру Питу Хегсету выделить все необходимые войска для защиты разоренного войной Портленда и любых объектов Службы иммиграционного и таможенного контроля США, подвергающихся атакам со стороны „Антифа“ и других внутренних террористов», — подчеркнул он.
Также Трамп разрешил использовать полную силу, если это будет необходимо.
Во вторник президент США подписал указ о признании организации «Антифа» террористической. Решение приняли после того, как на винтовке, из которой убили консервативного активиста Чарли Кирка, нашли выгравированные лозунги группировки.