Трамп подписал указ о признании «Антифа» террористической организацией

Глава государства пояснил, что движение признали террористическим из-за его «модели политического насилия», которая используется для подавления законной политической активности и подрыва верховенства.

Решение приняли после того, как на винтовке, из которой убили консервативного активиста Чарли Кирка нашли выгравированные лозунги «Антифа». Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан согласился с Трампом и отметил, что тоже планирует объявить движение террористическим.

Он напомнил о громком деле Иларии Салис, которой грозило 11 лет тюрьмы за участие в вооруженном нападении на правых активистов в Будапеште в 2023 году. В 2024 году она избралась депутатом Европарламента от Италии. В итоге Салис вышла на свободу и получила депутатскую неприкосновенность.