Трамп подписал указ о признании «Антифа» террористической организацией
Американский президент Дональд Трамп подписал указ, согласно которому движение «Антифа» признается внутренней террористической организацией. Текст документа разместили на сайте Белого дома.
Глава государства пояснил, что движение признали террористическим из-за его «модели политического насилия», которая используется для подавления законной политической активности и подрыва верховенства.
Решение приняли после того, как на винтовке, из которой убили консервативного активиста Чарли Кирка нашли выгравированные лозунги «Антифа». Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан согласился с Трампом и отметил, что тоже планирует объявить движение террористическим.
Он напомнил о громком деле Иларии Салис, которой грозило 11 лет тюрьмы за участие в вооруженном нападении на правых активистов в Будапеште в 2023 году. В 2024 году она избралась депутатом Европарламента от Италии. В итоге Салис вышла на свободу и получила депутатскую неприкосновенность.