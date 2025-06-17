Странная поза жены Макрона вызвала споры в США

Обозреватель Роган: у Брижит Макрон на видео была нехарактерная для женщин поза

На старом видео жена президента Франции Эммануэля Макрона Бриджит запечатлена в позе, которую обычно выбирают мужчины. На это обратил внимание в разговоре с комиком Эхсаном Ахмадом американский обозреватель Джо Роган, сообщило издание «ИноСМИ».

«Я никогда не видел, чтобы женщина сидела так. Она сидит, как мужчина средних лет», — сказал журналист.

Он напомнил, что мужчины садятся и раздвигают ноги. Представительницам прекрасного пола чисто физически неудобно так сидеть, поэтому история с позой Бриджит Макрон очень странная, добавил Роган.

Стиль жены французского президента также неоднократно становился предметом обсуждений. Во время визита в Монако Бриджит обула простые кроссовки, которые не сочетались с тоном мероприятия. При этом на жене князя Монако было черно-белое платье и изящные туфли.