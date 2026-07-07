Трамп пообещал снять с Турции санкции за покупку С-400

США отменят односторонние ограничения, которые наложили на Турцию из-за покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400, заявил американский президент Дональд Трамп. Об этом сообщил ТАСС .

«Могу сказать, что мы отменим санкции», — заявил Трамп на двусторонних переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита НАТО в Анкаре.

Ранее администрация турецкого лидера раскрыла главные темы встречи Североатлантического альянса. Участники обсудят увеличение инвестиций в оборону, ситуацию на Украине, новые угрозы и риски. Заседание на уровне глав государств и правительств стран — членов НАТО и союзных государств пройдет во второй день саммита, 8 июля.