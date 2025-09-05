Трамп пообещал скоро поговорить с Путиным

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что намерен поговорить с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил телеканал C-SPAN .

Один из журналистов поинтересовался у Трампа, собирается ли он звонить Путину в ближайшее время.

«Да, я буду. У нас получился очень хороший диалог», — сказал он.

Накануне американский лидер дистанционно подключился к совещанию «коалиции желающих», в которой приняли участие президент Украины Владимир Зеленский, французский лидер Эмманюэль Макрон и британский премьер Кир Стармер.

Как отметило издание Bild, разговор прошел в напряженной атмосфере. Во многом это обусловлено тем, что Трамп опубликовал в соцсети Truth Social совместное фото с Путиным, сделанным на саммите в Аляске. В итоге члены коалиции выразили сомнение, что глава Штатов введет новые антироссийские ограничения.