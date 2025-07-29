Опасного преступника по ошибке выпустили из тюрьмы в США

В США преступника Халила Брайана по ошибке выпустили из тюрьмы прихода Орлеан, откуда ранее устроили побег 10 заключенных. Об этом сообщило NBC News.

Надзирателям поручили отпустить на свободу другого человека. Однако они перепутали его с Брайаном из-за похожих фамилий.

«Человеческий фактор привел к сбою в процессе проверки», — заявила шериф округа Орлеан Сьюзан Хатсон.

Она предупредила местных жителей о начале поисков опасного преступника. Брайана призывали сдаться добровольно.

Заключенный отбывал срок за вторжение в чужой дом, нападение и домашнее насилие. Кроме того, он получил срок за хранение краденого имущества, предметов, необходимых для употребления наркотиков, и сопротивление полицейским.

Ранее в штате Миссури тюремную медсестру приговорили к 12 годам заключения за убийство собственного мужа. Женщина совершила преступление после того, как завела роман с заключенным.