Трамп пообещал провести массовые депортации нелегальных мигрантов

Трамп ответил словом «правда» на вопрос о введении в стране режима ЧС

Одержавший победу на выборах президента США Дональда Трамп признался, что планирует реализовать программу массовых депортаций нелегальных мигрантов с задействованием военных ресурсов и режима чрезвычайного положения. Об этом он написал на странице в социальной сети Truth Social .

«Правда!!!» — написал политик, подтверждая заявление главы организации Judicial Watch Тома Фиттона.

Фиттон ранее отмечал, что новая администрация Белого дома под руководством Трампа хочет использовать военные активы для проведения депортаций и объявить режим ЧС.

Тема массовых депортаций для Трампа была одной из основных на предвыборной кампании. Он уже вводил режим ЧС в свой первый президентский срок, чтобы передать деньги Пентагона на возведение стены на границе с Мексикой.

Выборы президента США прошли 5 ноября, Трамп вернулся на пост спустя четыре года.