Лавров: Европа пытается подлить масло в огонь в ситуацию на Ближнем Востоке

Страны Европы стремятся подлить масло в огонь на Ближнем Востоке, так как не заинтересованы в спокойствии в регионе. Об этом ТАСС сообщил глава МИД Сергей Лавров.

«Печально, но уже давно не удивляет, что некоторые члены международного сообщества, в первую очередь те же европейцы, лишь подливают масло в огонь», — сказал он.

По словам дипломата, Европа не оставляет попыток провести на Ближнем Востоке новые разделительные линии исходя из того, что выстраивание добрососедских отношений между государствами не выгодно.

В 2025 году мир стал свидетелем беспрецедентных событий: агрессии Израиля против Ирана с подключением США, которые нанесли удары ракетами и бомбами по объектам ядерной программы.

Россия осудила действия, которые не имеют ничего общего с международной законностью и общепринятой моралью, заключил Лавров.

