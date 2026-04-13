Трамп пообещал пересмотреть «нелепые» траты НАТО на защиту от России

Соединенные Штаты направляют странам Североатлантического альянса огромные суммы на защиту от России. Об этом после приземления на авиабазе Эндрюс под Вашингтоном заявил американский президент Дональд Трамп, видеозапись его интервью опубликовал Magno News .

Он назвал финансовую помощь НАТО нелепой и уточнил, что власти пересмотрят траты. Трамп уточнил, что Белый дом уде выделил триллионы долларов для обеспечения безопасности союзников,

«Если задуматься, мы защищаемся от России. И я давно считаю это немного нелепым», — подчеркнул глава государства.

