Трамп пообещал озвучить имена покупателей TikTok

Трамп: бизнес TikTok в США приобрела группа очень богатых людей

Имена покупателей американского бизнеса социальной сети TikTok станут известны общественности через две недели. Об этом телеканалу Fox News заявил президент США Дональд Трамп.

Он отметил, что платформу купила «группа очень богатых людей».

«Я скажу вам через две недели», — сообщил глава государства в ответ на вопрос о покупателях.

Социальная сеть TikTok принадлежит китайской компании ByteDance. Трамп договорился с корпорацией, что в США деятельность платформы преобразуют в новую структуру, которой будут управлять инвесторы.

Изначально американский лидер хотел передать контроль над сервисом компании Oracle — одному из крупнейших разработчиков программного обеспечения, бизнес-приложений и систем управления базами данных.

Базирующаяся в КНР фирма-владелец ByteDance сохранит миноритарную долю. В Reuters предположили, что инвестором может стать корпорация Microsoft. Стоимость сделки составит примерно 200 миллиардов рублей.