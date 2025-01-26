Администрация Трампа решила «спасти» TikTok

Администрация американского президента США Дональда Трампа работает над планом по «спасению» соцсети TikTok. Об этом сообщил источник Reuters .

Согласно плану, контроль над TikTok перейдет компании Oracle. Базирующаяся в КНР фирма-владелец ByteDance сохранит миноритарную долю, а алгоритмы приложения, обновление программного обеспечения и сбор данных будет контролировать американская компания.

Фактически это означает, что инвесторам в США будет принадлежать мажоритарная доля в TikTok. Но условия сделки еще не согласовали.

«Цель Oracle в том, чтобы обеспечивать надзор за тем, что происходит с TikTok», — заявил источник.

Потенциальным инвестором назвали Microsoft. Стоимость сделки оценили примерно в 200 миллиардов рублей.

Ранее Трамп подписал указ о TikTok. Он назвал США отличным партнером для социальной сети.