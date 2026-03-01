Трамп пообещал отправить иранский флот на дно: 9 кораблей уже потопили

Вооруженные силы США уничтожили и потопили девять иранских военных кораблей и нанесли поражение военно-морскому штабу страны. Об этом американский лидер Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social .

Трамп сообщил о крупном ущербе, нанесенном иранским военно-морским силам, и пообещал продолжить операцию.

«Мне только что сообщили, что мы уничтожили и потопили девять иранских военно-морских кораблей, некоторые из них относительно крупные и важные. Мы отправляемся за остальными — они тоже скоро окажутся на дне морском!» — пообещал глава Белого дома.

Он добавил, что в ходе другой атаки США практически уничтожили штаб-квартиру ВМС Ирана.

Ранее Трамп заявил, что причиной для начала военной операции против ближневосточной страны стало то, что ее власти были в двух неделях от получения ядерного оружия.