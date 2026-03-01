Трамп объяснил причину атаки на Иран

Иран был в двух неделях от получения ядерного оружия, поэтому Пентагон нанес превентивный удар. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп журналу The Atlantic .

«Они хотят поговорить, и я согласился поговорить, поэтому я буду с ними разговаривать. Им следовало сделать это раньше. Им следовало предложить то, что было бы очень практично и легко сделать, раньше. Они слишком долго ждали», — заявил глава Белого дома.

Президент США отметил, что некоторые иранские представители, участвовавшие в переговорах в последние недели, уже погибли. Он также подчеркнул, что Тегеран слишком хитрил и мог заключить сделку раньше.

Утром 28 февраля Соединенные Штаты и Израиль начали операцию «Эпическая ярость» против Ирана. В результате ударов погибли верховный лидер Али Хаменеи и другие высокопоставленные лица.