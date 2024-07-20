Зеленский и Трамп обсудили визит на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе переговоров с кандидатом на пост президента США Дональдом Трампом обсудил его вероятный визит в Киев. Об этом в эфире украинского телемарафона заявил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.

«Скажем так, стороны зафиксировали принципиальное согласие на встречу. Они обсуждали возможные промежутки времени, когда встреча может произойти. Однако очень рано об этом говорить. Обе команды еще будут обсуждать и согласовывать графики, насколько это возможно», — сказал он.

Никифоров отметил, что Зеленский и Трамп не обсуждали конкретный формат приезда американского политика на Украину.

В ночь на субботу, 20 июля, Трамп и Зеленский переговорили по телефону, в ходе диалога кандидат в президенты США пообещал способствовать заключению мира между Россией и Украиной.

Экс-президент США Дональд Трамп впервые общался с украинским лидером с начала СВО. Политик оценил состоявшуюся беседу как «очень хорошую».