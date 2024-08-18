Американцам пообещали беспорядки при победе Трампа на выборах

Республиканский кандидат на пост президента США Дональд Трамп может рассмотреть возможность применения военной силы для подавления волнений внутри страны, если одержит победу на выборах. Об этом сообщила газета The New York Times .

После того как Трамп покинул Белый дом, указали в материале, его команда работала над документами, которые могли «юридически оправдать намерение использовать военных» для поддержания порядка в стране. Это касается не только охраны границ от нелегальных мигрантов или борьбы с преступностью, но и подавления беспорядков.

Американский президент обладает правом задействовать вооруженные силы внутри страны на основании закона, принятого в 1807 году. Однако меру считают крайней и применяют лишь в исключительных случаях.

Кандидатом на президентских выборах в США от партии зеленых стала активистка и врач Джилл Стайн. Она выступает против военной помощи Украине и Израилю.