Трамп пообещал новые детали по перемирию на Украине

В понедельник, 17 марта, станет известно больше о 30-дневном прекращении огня на Украине. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в интервью журналистке Шерил Эткиссон.

«У нас есть соглашение о прекращении огня с украинской стороной, и мы пытаемся достичь его с Россией. И я думаю, что пока что все шло хорошо. В понедельник мы узнаем несколько больше», — сказал он.

При этом Трамп отказался прямо отвечать на вопрос об ответных мерах на нарушение прекращения огня Россией. Глава Белого дома снова выразил надежду, что российский коллега Владимир Путин ответит согласием.

Накануне после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Путин заявил о готовности согласиться с предложением о прекращении боевых действий, но при достижении долгосрочного мира и устранении причин украинского кризиса.