WSJ: Трамп пообещал не поддерживать Израиль в операциях против Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет вставать на пути у Израиля, но и не станет его поддерживать в операциях против Ирана. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal .

Трамп провел переговоры с израильским премьером Биньямином Нетаньяху.

Во время беседы глава правительства еврейского государства отметил, что 60-дневный срок заключения ядерной сделки с Ираном подошел к концу и Израиль вынужден себя защищать.

Бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер призвал Россию не доверять Соединенным Штатам после ударов Израиля по Ирану. Эксперт указал на ненадежность американской стороны и напомнил, что Иран пытался наладить диалог с США. Однако это лишь привело к эскалации конфликта.