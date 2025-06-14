Трамп пообещал не поддерживать Израиль

Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет вставать на пути у Израиля, но и не станет его поддерживать в операциях против Ирана. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.
Трамп провел переговоры с израильским премьером Биньямином Нетаньяху.
Во время беседы глава правительства еврейского государства отметил, что 60-дневный срок заключения ядерной сделки с Ираном подошел к концу и Израиль вынужден себя защищать.
Бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер призвал Россию не доверять Соединенным Штатам после ударов Израиля по Ирану. Эксперт указал на ненадежность американской стороны и напомнил, что Иран пытался наладить диалог с США. Однако это лишь привело к эскалации конфликта.
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