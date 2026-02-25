Трамп пообещал матери убитой украинской беженки Заруцкой добиться справедливости

Президент США Дональд Трамп обратился к матери украинской беженки Ирины Заруцкой, погибшей в поезде в Северной Каролине после нападения нелегального мигранта. Видео опубликовал аккаунт Белого дома в соцсети X .

«Никто никогда не забудет выражение ужаса на лице Ирины, когда она в последние секунды своей жизни смотрела на своего насильника… Госпожа Заруцкая, сегодня вечером я обещаю вам, что мы добьемся справедливости для вашей великолепной дочери Ирины», — заявил Трамп.

В августе 2025 года на Заруцкую в поезде напал с ножом Декарлос Браун — младший, которого ранее 14 раз арестовывали, но отпускали. После гибели девушки Трамп взял дело на личный контроль. В октябре губернатор Северной Каролины подписал закон о реформе уголовного правосудия, названный именем Заруцкой.

Однако в декабре того же года в этом же поезде иностранец ранил ножом мужчину. Эти трагические случаи вызвали широкий резонанс и усилили дискуссию о миграционной политике и рецидивах среди преступников.