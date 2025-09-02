Трамп пообещал «что-нибудь придумать» с «Золотым куполом» для Канады

Президент США Дональд Трамп, выступая в Овальном кабинете, высказался о желании Канады стать частью «Золотого купола». Трансляцию выступления вели на сайте Белого дома.

«Канада хочет стать частью „Золотого купола“, я надеюсь, мы с ними что-нибудь придумаем», — заявил американский лидер.

Неделю в СМИ курсировали слухи о болезни или даже смерти Дональда Трампа — несколько дней президент не появлялся на публике, что для него не характерно. Американцы разглядели пятна на теле Трампа, подобные были у королевы Елизаветы II перед смертью. Кто-то увидел Меланью Трамп в Медицинском центре и сделал определенные выводы.

Выступление в Белом доме анонсировали заранее, обращение связано с Пентагоном. В Сети обсуждали не тему выступления, а слухи о здоровье американского лидера.