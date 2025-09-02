У Трампа есть двойник? Пользователи соцсетей заметили новые тревожные признаки

Президент США Дональд Трамп на наиболее свежих фотографиях не похож сам на себя. Об этом пишут пользователи соцсети X, выдвигая различные гипотезы: от двойника до проблем со здоровьем у американского лидера.

Их смущают отличающиеся пропорции лица, а также то, что из-под кепки не видно волос. По их мнению, посты в соцсети Truth Social может писать тоже не сам Трамп.

Ранее Белый дом анонсировал срочное выступление президента, которое состоится 2 сентября в 21:00 по московскому времени. Предполагается, что его тема будет связана с Пентагоном.

Трамп не появлялся на публике уже неделю, что для него нетипично, а его жену Меланию якобы заметили в Медицинском центре Уолтера Рида, где проходят лечение американские президенты. В соцсетях даже пошли слухи, что президент США умер.