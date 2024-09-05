Трамп пообещал американцам спасти TikTok

Некоторые политики хотят запретить TikTok в США, но данный шаг будет вредить стране. Об этом заявил кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп в социальной сети Truth Social .

Он пообещал американцам в случае переизбрания не блокировать TikTok, а также призвал голосовать за него на выборах, чтобы спасти социальную сеть и обеспечить безопасность и процветание государства.

«Если же вам безразличен TikTok, а также безопасность и процветание [США], то вы можете голосовать за марксистов, которые разрушат нашу страну», — подчеркнул политик.

Отдельно он отметил, что он стал в TikTok большой звездой и на его аккаунт подписались почти 11 миллионов пользователей.

Ранее газета Washington Post предположила, что Трамп включит основателя SpaceX и Tesla Илона Маска в комиссию для аудита госпрограмм. Предприниматель отреагировал на эту идею с воодушевлением. Он объяснил, что в руководстве страны есть много бессмысленных трат и ненужного регулирования.