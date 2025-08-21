Трамп поместил Крым в океан и перепутал Армению с Албанией
Во время телефонного интервью радиоведущему Марку Левину президент Дональд Трамп перепутал Армению с Албанией. Это заявление политик сделал, рассказывая о своих «миротворческих успехах» на Кавказе, ошибся он и с Крымом.
Президент США заявил, что сумел добиться прекращения «35-летней войны между Азербайджаном и Албанией».
По его словам, он встречался с руководителями, обсуждал с ними торговые вопросы и заявил, что не намерен сотрудничать с ними, пока продолжаются военные действия.
Трамп подчеркнул, что именно его жесткая позиция якобы привела к урегулированию конфликта.
В том же интервью американский лидер сопоставил российский Крым со штатом Техас, в 26 раз преувеличив его размеры. Он также назвал полуостров «огромным куском суши, который выходит прямо в океан».
Огромный, я бы сказал, размером с Техас или что-то в этом роде, посреди океана. Он великолепен.
Дональд Трамп
Площадь Техаса при этом превышает 695 тысяч квадратных километров. Площадь Крыма — около 27 тысяч, его омывает не океан, а Черное и Азовское моря.
Ранее Трамп заявил, что Украина никогда не вернет российский Крым.