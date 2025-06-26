Трамп поклялся НАТО, что Россия не нападет на альянс

WP: Трамп поклялся, что Россия не нападет на НАТО, пока он президент США

Президент США Дональд Трамп на саммите в Гааге пообещал странам НАТО, что Россия не нападет на них, пока он в Белом доме. Об этом сообщила газета The Washington Post .

Также, по словам трех чиновников, знакомых с ходом дискуссий, глава Белого дома поддержал идею увеличить расходы стран альянса на оборону.

«Соседи России в Восточной Европе уже начали энергично наращивать военную мощь — не столько из-за Трампа, сколько из-за насущной задачи обеспечить безопасность от Кремля», — пишет автор статьи.

При этом агентство Bloomberg сообщило, что Трамп за закрытыми дверями избегал разговоров об украинском конфликте и ни в одном из своих выступлений не упомянул Россию. Кроме того, у участников саммита создалось впечатление, что американская сторона дистанцировалась от урегулирования на Украине.