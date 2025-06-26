Трамп избежал упоминаний о России на саммите НАТО

Bloomberg: Трамп дистанциорвался от украинского конфликта на саммите НАТО

В Гааге на закрытой встрече лидеров НАТО президент США Дональд Трамп не упомянул Россию ни в одной из своих речей. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированный источник.

В принятом по итогам саммита коммюнике формулировки подверглись тщательной корректировке. Ряд участников предлагал назвать Россию агрессором, но это предложение не получило поддержки.

«НАТО рассматривает Россию как угрозу», — говорится в итоговом заявлении.

Как отмечает агентство, такая формулировка явно разочаровала Владимира Зеленского.

Источник издания обратил внимание на позицию США относительно украинского конфликта. Создается впечатление, что американская сторона дистанцировалась от мирных инициатив.

«Администрация Трампа фактически устранилась от усилий по достижению перемирия на Украине», — подчеркнули в агентстве.

Ранее колумнист британского издания The Times выразил мнение, что саммит НАТО был схож с «потемкинскими деревнями» из-за желания стран-участниц и руководства альянса не злить Трампа. Его слова привел RT.