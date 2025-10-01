Трамп поиздевался над демократами во время переговоров по шатдауну

Президент США Дональд Трамп поиздевался над высокопоставленными лидерами Демократической партии с помощью кепок с надписью «Трамп 2028». Об этом сообщила газета The New York Post .

Республиканец пригласил демократов в Овальный кабинет на переговоры по шатдауну. В соцсети Truth Social американский лидер опубликовал несколько снимков, на которых Чак Шумер из сената и Хаким Джеффрис из палаты представителей сидят за столом, на котором лежат красные кепки с надписью «Трамп 2028».

Джеффрис заявил, что головные уборы «случайно» появились на совещании.

«Он не пытался вручить лидеру Шумеру и мне кепку „Трамп 2028“. Они просто случайно оказались на столе посреди совещания. Это было самое странное, что я когда-либо видел», — сказал демократ.

Политолог Дмитрий Никотин в своем Telegram-канале написал, что таким образом Трамп намекнул на третий президентский срок в обход Конституции.

Ранее федеральное правительство США прекратило работу, так как конгресс не смог принять бюджет до установленного срока.