Трамп похвастался рождением внука

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него родился внук. Он рассказал об этом в конце встречи на бизнес-форуме США и ОАЭ в Абу-Даби, сообщил New York Post .

Глава государства ясно дал понять наследному принцу Мухаммеду ибн Заид Аль Нахайяну, что ему не терпится вернуться в США и познакомиться с внуком. Он с юмором отметил, что не стал уходить со встречи 15 мая, чтобы не расстраивать королевскую семью.

«Я собираюсь вернуться домой и увидеть этого малыша», — заявил Трамп за несколько часов до того, как сел на борт самолета, чтобы вылететь в округ Колумбия.

Дочь Трампа Тиффани родила ребенка, когда президент находился с визитом в ОАЭ. Глава государства прилетел на Ближний Восток, чтобы подписать инвестиционные соглашения.

Ранее он сообщил, что после поездки в ОАЭ оправится в США. До этого Трамп допускал, что приедет в Стамбул, где будут проходить переговоры российской и украинской делегаций.