Трамп похвастался доходами США от венесуэльской нефти

США заработали огромные деньги на венесуэльской нефти. Такое заявление сделал американский лидер Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News .

«Мы сделали целое состояние на их нефти», — сказал Трамп.

Также в конце марта глава Соединенных Штатов высказывал желание действовать по аналогичному сценарию и в Иране. Тогда американский президент допустил попытку захвата острова Харк — территории, которая считается ключевым иранским узлом для экспорта черного золота.

Ранее после переговоров с китайским лидером Си Цзиньпином в КНР Трамп заявил, что страны намерены заключить «самую крупную в истории» сделку на поставку самолетов Boeing. По его словам, изначальное количество самолетов — 200 единиц — может увеличиться до 750.