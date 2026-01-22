«Пока хозяин снова не позовет»: до чего Зеленский и Трамп договорились в Давосе

Военкор Коц: Трамп и Зеленский в Давосе ни до чего не договорились

Минимальная продолжительность встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Давосе может намекать, что ни к какому соглашению они не пришли. Такое мнение высказал в телеграм-канале военный корреспондент Александр Коц.

Он также отметил, что американский лидер выглядел раздраженным, а Зеленский рассыпался в благодарностях за прежние поставки ракет для систем ПВО.

«Теперь Зеля вернется в Киев и вновь начнет хмурить бровки, утверждая, что и не нужен был ему этот Трамп. „Я выбираю Украину, а не экономический форум“. Это пока хозяин снова не позовет», — подытожил Коц.

Ранее Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме, назвал «тупой» ту из сторон, которая не захочет заключить сделку по урегулированию на Украине.