Трамп подтвердил разработку новых санкций для партнеров России

Жесткие санкции США грозят всем странам, ведущим бизнес с Россией, согласно новому законопроекту конгресса. Такое заявление сделал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на брифинге для журналистов, его слова привело РИА «Новости» .

Американский лидер прокомментировал инициативу законодателей по усилению ограничительных мер. Он подтвердил, что рассматриваемый конгрессом документ предусматривает серьезные последствия для партнеров Москвы.

«Они принимают законопроект… который обложит очень жесткими санкциями любую страну, ведущую бизнес с Россией», — заявил Трамп.

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявил, Венгрия получила отсрочку на год от антироссийских санкций. По его словам, отсрочка распространяется, в частности, на трубопроводы для нефти и газа.