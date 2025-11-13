США дали Венгрии отсрочку на год от антироссийских санкций

Венгрия получила отсрочку на год от антироссийских санкций. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, его процитировало РИА «Новости» .

«Что касается трубопроводов для нефти и газа, то речь идет о продлении на один год, поскольку немедленное их отключение нанесло бы глубочайший ущерб экономике страны», — рассказал журналистам Рубио.

Госсекретарь также сообщил, что США вывели из-под санкций строительство в Венгрии АЭС «Пакш-2», отсрочка продлится до завершения проекта.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что страна получила от Штатов полное освобождение от санкций по поставкам российской нефти. Он заявил, что в Венгрии по-прежнему будут самые низкие цены на энергоносители.