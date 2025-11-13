США дали Венгрии отсрочку на год от антироссийских санкций
Венгрия получила отсрочку на год от антироссийских санкций. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, его процитировало РИА «Новости».
«Что касается трубопроводов для нефти и газа, то речь идет о продлении на один год, поскольку немедленное их отключение нанесло бы глубочайший ущерб экономике страны», — рассказал журналистам Рубио.
Госсекретарь также сообщил, что США вывели из-под санкций строительство в Венгрии АЭС «Пакш-2», отсрочка продлится до завершения проекта.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что страна получила от Штатов полное освобождение от санкций по поставкам российской нефти. Он заявил, что в Венгрии по-прежнему будут самые низкие цены на энергоносители.