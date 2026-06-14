«Трамп подставил». В Израиле выразили недовольство соглашением Ирана и США

Израильские власти не очень довольны предстоящим подписанием соглашения между США и Ираном. Об этом сообщил портал Ynet .

Источники издания отметили, что это «плохое соглашение», при этом американцы понимают, что соглашение не подходит Израилю и вредит их интересам. Другой чиновник отметил, что соглашение провальное и президент США Дональд Трамп не учел интересов Израиля при его подписании.

«Трамп нас подставил!» — резюмировал источник.

Накануне Трамп анонсировал подписание соглашения с Ираном. После подписания документов, по словам американского президента, незамедлительно будет открыт Ормузский пролив. Для Ирана после подписания соглашения будет полностью закрыт путь к обладанию ядерным оружием.