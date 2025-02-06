Трамп подпишет указ по борьбе с антихристианскими предрассудками

Президент США Дональд Трамп заявил, что скоро подпишет новый указ, направленный на борьбу с «антихристианскими предрассудками» в стране. Также он рассказал о создании новой комиссии по «религиозной свободе», сообщило РИА «Новости» .

«Я объявляю, что создам совершенно новую президентскую комиссию по религиозной свободе. Это будет очень большое дело, которое будет неустанно работать над защитой этого самого фундаментального права», — сказал Трамп.

Также президент Трамп сообщил, что в этот день он подпишет указ о назначении генерального прокурора Пэм Бонди на должность главы новой рабочей группы, которая будет заниматься борьбой с антихристианскими предрассудками в стране.

Ранее суд Мэриленда бессрочно заблокировал указ Трампа, ограничивающий получение американского гражданства по праву рождения. Всего 22 штата оспорили указ президента о гражданстве. Иск подали возглавляемые демократами штаты, а также округ Колумбия и Сан-Франциско. Истцы отметили, что президент нарушил Конституцию США. Такой же протест подал Американский союз защиты гражданских свобод.