Трамп подпишет указ по борьбе с антихристианскими предрассудками
Президент США Дональд Трамп заявил, что скоро подпишет новый указ, направленный на борьбу с «антихристианскими предрассудками» в стране. Также он рассказал о создании новой комиссии по «религиозной свободе», сообщило РИА «Новости».
«Я объявляю, что создам совершенно новую президентскую комиссию по религиозной свободе. Это будет очень большое дело, которое будет неустанно работать над защитой этого самого фундаментального права», — сказал Трамп.
Также президент Трамп сообщил, что в этот день он подпишет указ о назначении генерального прокурора Пэм Бонди на должность главы новой рабочей группы, которая будет заниматься борьбой с антихристианскими предрассудками в стране.
Ранее суд Мэриленда бессрочно заблокировал указ Трампа, ограничивающий получение американского гражданства по праву рождения. Всего 22 штата оспорили указ президента о гражданстве. Иск подали возглавляемые демократами штаты, а также округ Колумбия и Сан-Франциско. Истцы отметили, что президент нарушил Конституцию США. Такой же протест подал Американский союз защиты гражданских свобод.