Указ Трампа по гражданству заблокировали

Суд Мэриленда бессрочно заблокировал указ президента США Дональда Трампа, ограничивающий получение американского гражданства по праву рождения. Об этом сообщила газета New York Times .

«Исполнительный указ противоречит простым формулировкам 14-й поправки к конституции США, противоречит 125-летнему обязывающему прецеденту, установленному Верховным судом», — заявила окружной судья Дебра Бордман.

Всего указ Трампа о гражданстве оспорили 22 штата. Согласно документу, федеральные агентства не могут выдавать документы, которые обычно полагаются американцам. Это коснется детей, которые родятся через 30 дней после нововведения.

Иски против указа подали возглавляемые демократами штаты, а также округ Колумбия и Сан-Франциско. Истцы отметили, что Трамп нарушил Конституцию США. Такой же протест подал Американский союз защиты гражданских свобод.