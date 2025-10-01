Трамп подписал указ о гарантиях безопасности для Катара

Президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому любое вооруженное нападение на Катар будет рассматриваться Вашингтоном как угроза безопасности Соединенных Штатов. Документ опубликовал Белый дом .

В тексте отмечается, что США гарантируют безопасность и территориальную целостность Катара от внешней агрессии и при необходимости готовы применить дипломатические, экономические и военные меры.

В указе также говорится, что Пентагон, Госдепартамент и американское разведсообщество должны вести совместное планирование с Дохой для оперативного реагирования на угрозы. Кроме того, Госдепу поручено подтвердить гарантии безопасности катарской стороне и координировать их с союзниками США.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху выразил сожаление катарскому лидеру Мухаммеду бен Абдеррахману Аль Тани за недавний авиаудар по Дохе, направленный на уничтожение руководства ХАМАС.