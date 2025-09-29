Нетаньяху извинился за удар по Дохе

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху выразил сожаление катарскому лидеру Мухаммеду бен Абдеррахману Аль Тани за недавний авиаудар по Дохе, направленный на уничтожение руководства ХАМАС. Об этом сообщил 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на источники.

«Нетаньяху поговорил с премьер-министром Катара… Извинился за израильское нападение на Доху», — отметили журналисты.

На прошлой неделе МИД Катара объявил, что Израиль атаковал жилые дома в Дохе, где находились несколько членов политбюро ХАМАС. По данным министерства, погибли шесть человек, включая сына лидера палестинского движения Хамума аль-Хайю. Кроме того, среди жертв оказался сотрудник спецподразделения внутренней безопасности Катара.

Ранее Нетаньяху заявил, что в ближайшие дни страна ответит на призывы к созданию палестинского государства. Он подчеркнул, что намерен «сражаться» против подобных инициатив, которые, по его словам, представляют угрозу для существования Израиля.

Нетаньяху и президент США Дональд Трамп рассчитывают окончательно согласовать мирный план по сектору Газа.