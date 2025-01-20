В своей инаугурационной речи вступивший в должность президент США Дональд Трамп пообещал, что американский флаг появится на планете Марс. Присутствующий на церемонии глава компании SpaceX Илон Маск пришел в восторг от этих слов.
«Мы также отправим американских астронавтов, чтобы они установили звездно-полосатый флаг на планете Марс», — заявил Трамп.
Маск отреагировал на эти слова, подняв два пальца вверх в знак одобрения. На реакцию миллиардера обратили внимание журналисты. Зал аплодировал словам президента.
Трамп заявил, что намерен положить конец политике своего предшественника Джо Байдена. Он пообещал, что в Америке будет два гендера, общество перестанет обращать внимание только на цвет кожи, а будет базироваться на заслугах.
Маск пришел в восторг от обещания Трампа водрузить флаг США на Марсе
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