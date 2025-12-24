Трамп подарил президенту Южной Кореи символический золотой ключ от Белого дома

Американский лидер Дональд Трамп подарил президенту Южной Кореи Ли Чжэ Мену символический золотой ключ от Белого дома. Он стал пятым из пяти. Об этом сообщил глава администрации корейского лидера Кан Хун Сик, его процитировало агентство Yonhap .

«[Трамп] сообщил, что из пяти изготовленных золотых ключей от Белого дома последний оставшийся был направлен нашему президенту [Ли Чжэ Мену]», — заявил Кан Хун Сик.

Он отметил, что на встрече с южнокорейским послом в США 16 декабря Трамп одобрительно отозвался о Ли Чжэ Мене и отметил большой уровень двусторонних отношений. Подарок стал ответом на дары, которые Трамп получил во время октябрьского визита корейского лидера в США.

Золотой ключ создали по личной инициативе Трампа для награждения наиболее уважаемых гостей, он украшен изображением президентской печати США.

Ранее Трамп заявил, что Южная Корея согласилась выплатить американской стороне 350 миллиардов долларов за снижение пошлин. Также Сеул будет покупать у Вашингтона большие объемы нефти и газа.