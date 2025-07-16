Маск решил поменять номер после скандала с Трампом

Ссора с президентом США Дональдом Трампом побудила миллиардера Илона Маска сменить номер мобильного телефона. Об этом в интервью журналисту газеты The New York Post рассказал спикер палаты представителей США Майк Джонсон.

«Я отправил ему длинное сообщение, а потом его номер сменился, после ссоры с ним что-то случилось», — заявил он.

Джонсон заявил, что президент США был готов помириться с бизнесменом и он хотел стать посредником между ними и наладить отношения Трампа и Маска.

Ранее американский предприниматель сделал новый выпад в адрес президента. Он назвал его «слетевшим с катушек», вспомнил про дело финансиста Джеффри Эпштейна, тем самым возобновив словесную войну с главой государства.