Маск решил поменять номер после скандала с Трампом

Ссора с президентом США Дональдом Трампом побудила миллиардера Илона Маска сменить номер мобильного телефона. Об этом в интервью журналисту газеты The New York Post рассказал спикер палаты представителей США Майк Джонсон.
«Я отправил ему длинное сообщение, а потом его номер сменился, после ссоры с ним что-то случилось», — заявил он.
Джонсон заявил, что президент США был готов помириться с бизнесменом и он хотел стать посредником между ними и наладить отношения Трампа и Маска.
Ранее американский предприниматель сделал новый выпад в адрес президента. Он назвал его «слетевшим с катушек», вспомнил про дело финансиста Джеффри Эпштейна, тем самым возобновив словесную войну с главой государства.
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