Трамп подал повторный иск о клевете против NYT на 15 миллионов долларов

Президент США Дональд Трамп подал повторный иск о клевете против The New York Times на сумму 15 миллионов долларов. Об этом сообщило The Washington Post .

Жалоба направлена в федеральный окружной суд Тампы (штат Флорида). Ответчиками указаны The New York Times, трое ее журналистов и издательство Penguin Random House, опубликовавшее книгу «Счастливый неудачник: как Дональд Трамп растратил состояние своего отца и создал иллюзию успеха».

В документе адвокаты Трампа утверждают, что публикации в газете и упомянутая книга содержат «злонамеренные, клеветнические и уничижительные» высказывания о деловых успехах политика и источниках его состояния.

Первый иск на аналогичную сумму был подан в сентябре. Тогда Трамп заявил, что The New York Times является «рупором демократов» и нанесла ему серьезный финансовый и репутационный ущерб публикациями о связях с финансистом Джеффри Эпштейном.

Впоследствии федеральный суд во Флориде отклонил иск, сочтя его ненадлежащим, однако дал Трампу 28 дней для подачи исправленной версии. Редакция The New York Times ранее назвала претензии президента безосновательными и расценила их как попытку давления на независимую журналистику.