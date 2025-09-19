Судья «поставил на место» Трампа шокирующим решением

Суд отклонил иск Трампа на 15 миллиардов долларов против New York Times

Федеральный судья Стивен Мерридей отклонил иск президента США Дональда Трампа против газеты The New York Times. Политик требовал компенсацию в размере 15 миллиардов долларов за клевету и диффамацию, сообщило USA Today

Судья указал, что поданная 85-страничная жалоба не содержала юридически обоснованных требований, а представляла собой скорее политическую декларацию.

Мерридей подчеркнул, что суд не является «трибуной для оскорблений и публичных речей» и потребовал сократить объем иска до 40 страниц. На исправление документа Трампу дали 28 дней.

Иск включал претензии к нескольким публикациям газеты, в том числе к редакционной статье накануне выборов 2024 года, где говорилось о его «непригодности к должности».

Кроме того, в деле упоминалась книга Lucky Loser, выпущенная Penguin Books и написанная журналистами Сюзанн Крейг и Россом Бюттнером.

В числе ответчиков значились также журналисты Питер Бейкер и Майкл Шмидт. Трамп утверждал, что издания «намеренно публиковали искажения и выдумки».

Представители The New York Times заявили, что приветствуют решение суда. Газета подчеркнула, что продолжит независимую работу и будет отстаивать право журналистов на вопросы от имени американцев.

